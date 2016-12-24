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Порошенко: Украинцы научились различать депутатов от популистов
24.12.2016 15:58

Порошенко: Украинцы научились различать депутатов от популистов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский народ уже достаточно хорошо научился различать тех политиков, кто готов заниматься реальными делами, и популистов всех цветов - "что с вилами, с косами".

Об этом он рассказал во время видеообращения к участникам Форума новоизбранных глав и депутатов объединенных территориальных громад, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела, от популистов всех цветов - что с вилами, с косами", - отметил глава.

Как утверждает президент, отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от популизма до псевдомассовых протестов.

Помимо этого Порошенко подчеркнул, что в экономике и социальной сфере худший период позади, но откатиться назад очень легко, если допустить дестабилизацию. По его словам, несмотря на все сложности и необходимость тратить огромные ресурсы - 5% ВВП на безопасность и оборону, удалось поднять минимальную заработную плату вдвое, существенно с нового года повысить зарплату учителям и врачам, обеспечить программу строительства дорог.

"Главное - чтобы люди на местах почувствовали изменения в стране, получили надежду на лучшую жизнь и справедливость. Они ждут от нас конкретных дел и результатов. Уверен, что вместе сможем их обеспечить. Мы - здесь, вы - там, а результат - общий", - подытожил президент.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 23 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении руководителем Государственного управления делами Ивана Куцика.

Теги материала: Петр Порошенко, украинцы, депутаты, народ, политика
Новости СМИ2
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