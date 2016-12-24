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Батькивщина: Фантазии Ющенко граничат с психическим заболеванием
24.12.2016 15:19

Батькивщина: Фантазии Ющенко граничат с психическим заболеванием

Слова бывшего президента Украины Виктора Ющенко о том, что он вынужден был передать государственную резиденцию "Межигорье" в собственность экс-президента Украины Виктору Януковичу, в связи с тем, что там должна была проживать Юлия Тимошенко, говорят о серьезной пропасти между реальностью и фантазиями Ющенко.

Такой вывод сделали в партии "Батькивщина",  прокомментировав последние высказывания Ющенко в интервью журналу "Новое время", передает пресс-служба ВО "Батькивщина".

"Из всего наговоренного ним бреда на тему "Межигорье" достоверным является только один факт, что сам Ющенко подписал решение о передаче государственной резиденции Януковича", - отметили в партии.

Помимо этого в комментарии "Батькивщины" также говорится: "Не можем не отметить избирательности памяти Виктора Андреевича, который умудрился забыть две существенные вещи. Первая, Юлия Тимошенко ни разу за время пребывания в политике не воспользовалась ни одной льготой, а тем более - служебным жильем. Вторая, сам Виктор Ющенко в нарушение всех законов и морали, несмотря на просьбы и уговоры не съезжал с шикарной президентской государственной даче целых четыре года после завершения своих полномочий".

"Нам даже стыдно напоминать, что Ющенко оставил госдачу после Революции Достоинства и бегства своего патрона Януковича. Все же знают о "близких отношениях" двух Викторов, которые подтвердились в найденной "черной бухгалтерии" Партии регионов", - отметили в партии.

Ко всему добавили также, что они глубоко обеспокоены состоянием психического здоровья Виктора Ющенко.

"Жаль, что Больница будущего, где ему могли бы помочь, несмотря на собранные его женой средства так и не была построена", - выразились в "Батькивщине".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 22 декабря, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что не согласен с решением фракции "Батькивщина" и считает, что Тимошенко поступила неправильно, исключив Надежду Савченко из состава фракции.

Теги материала: Юлия Тимошенко, Ющенко, Межигорье, резиденция, Виктор Янукович, ВО Батькивщина
Новости СМИ2
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