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В Нидерландах примут решение о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до 15 марта
24.12.2016 14:38

В Нидерландах примут решение о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до 15 марта

В Нидерландах прогнозируют решение о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и на сегодняшний день прогнозы положительные.Об этом сообщил сообщил профессор Маастрихтского университета, Аалт Виллем Херинга в интервью для УНИАН.

Стоит заметить, что именно от решения Нидерландов зависит судьба Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

По данным источника, премьер-министр будет делать, чтобы не затягивать завершение проекта до середины марта, так как на 15 марта запланированы парламентские выборы в Нидерландах. 

"Если в этой стране не будет большого кризиса, если Государственный совет не даст отрицательный ответ, чего я не ожидаю, если Сенат не будет блокировать… И если ничего не произойдет в Украине или в отношениях между Россией, Украиной и ЕС, я ожидаю, что законопроект будет принят", - заявил профессор Маастрихтского университета, директор института Монтескье Аалт Виллем Херинга, который специализируется на конституционном праве и парламентских делах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, депутаты-члены Европарламента призвали не медлить и не откладывать принятие либерализации безвизового режима для Украины. Помимо этого, они также призвали Нидерланды скорее ратифицировать Соглашение. "... мы призываем Нидерланды завершить процесс ратификации как можно скорее. Мы по-прежнему глубоко убеждены в преимуществах данного Соглашения, которое является взаимовыгодным для обоих украинских и европейских граждан".

 

Теги материала: Евросоюз, Соглашение об ассоциации, Нидерланды, решение, март
Новости СМИ2
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