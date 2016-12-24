В США появиться центр по борьбе с пропагандой

MIGnews.com.ua

Барак Обама поручил создать в США центр по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией. Об этом сообщила РБК-Украина , ссылаясь на подписанный президентом законопроект о выделении средств Министерству обороны США.

По данным источника, новый центр будет входить в структуру Государственного департамента.

Стоит отметить, что создание центра по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией президент США поручил государственному секретарю, министру обороны и главам федеральных ведомств.

Кроме этого, центр будет следить и анализировать иностранные информационные материалы, которые могут быть угрожают национальной безопасности Соединенных штатов. А информационные продукты, основаны на фактах, центр будет поддерживать и распространять в массы.