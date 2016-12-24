В США появиться центр по борьбе с пропагандой

Барак Обама поручил создать в США центр по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией. Об этом сообщила РБК-Украина, ссылаясь на подписанный президентом законопроект о выделении средств Министерству обороны США.
По данным источника, новый центр будет входить в структуру Государственного департамента.
Стоит отметить, что создание центра по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией президент США поручил государственному секретарю, министру обороны и главам федеральных ведомств.
Кроме этого, центр будет следить и анализировать иностранные информационные материалы, которые могут быть угрожают национальной безопасности Соединенных штатов. А информационные продукты, основаны на фактах, центр будет поддерживать и распространять в массы.
Как сообщал MIGnews.com.uа, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова предположила, что президент США Барак Обама должен извиниться перед экс-президентом Украины Виктором Януковичем.