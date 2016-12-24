ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
США расширили "Глобальный акт Магнитского" на все страны мира
24.12.2016 11:29

США расширили "Глобальный акт Магнитского" на все страны мира

В США вступает в силу "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского" в рамках подписанного президентом Бараком Обамой законопроекта по оборонной политике и бюджету на 2017 год, передает Интерфакс-Украина.

Стоит отметить, что соответствующий акт предполагает возможность введения санкций США в отношении граждан любой страны за грубые нарушения прав человека и коррупцию.

Кроме того, санкции могут быть введены и в отношении официальных лиц.

Согласно документу, решение о введении санкций принимает глава американского государства. В частности санкции могут включать запрет на въезд в США и заморозка активов.

В ходе рассмотрения проекта закона в конгрессе Штатов обсуждалось предложение переименовать его в "Глобальный акт о правах человека", исключив из названия имя Сергея Магнитского. Такое предложение рассматривалось в связи с тем, что закон не имеет никакого отношения непосредственно к Российской Федерации и погибшему в СИЗО в Москве юристу Магнитскому.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу,  23 декабря, Барак Обама подписал оборонный бюджет США 2017 года, в котором прописана помощь Украине в размере до 350 миллионов долларов. Кроме этого, в оборонном бюджете Соединенных Штатов четко прописаны условия сотрудничества с Россией.

Теги материала: Обама, США, список Магнитского, закон
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [39] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В США появиться центр по борьбе с пропагандой
Важное
В США появиться центр по борьбе с пропагандой
Новый оборонный бюджет США ограничит сотрудничество с РФ
Важное
Новый оборонный бюджет США ограничит сотрудничество с РФ
У Трампа рассказали, что Путин написал в письме, адресованном американскому президенту
Важное
У Трампа рассказали, что Путин написал в письме, адресованном американскому президенту
США внесли в свой "черный список" российских банкиров
Важное
США внесли в свой "черный список" российских банкиров
Элтон Джон и Селин Дион отказались петь на инаугурации Трампа
Важное
Элтон Джон и Селин Дион отказались петь на инаугурации Трампа
США оштрафовали израильскую фармкомпанию на $519 млн за взятки украинским чиновникам
Важное
США оштрафовали израильскую фармкомпанию на $519 млн за взятки украинским чиновникам

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
23.12.2016
Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Эксклюзив  Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
23.12.2016
Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год
Эксклюзив  Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика