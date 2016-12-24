США расширили "Глобальный акт Магнитского" на все страны мира

MIGnews.com.ua

В США вступает в силу "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского" в рамках подписанного президентом Бараком Обамой законопроекта по оборонной политике и бюджету на 2017 год, передает Интерфакс-Украина.

Стоит отметить, что соответствующий акт предполагает возможность введения санкций США в отношении граждан любой страны за грубые нарушения прав человека и коррупцию.

Кроме того, санкции могут быть введены и в отношении официальных лиц.

Согласно документу, решение о введении санкций принимает глава американского государства. В частности санкции могут включать запрет на въезд в США и заморозка активов.

В ходе рассмотрения проекта закона в конгрессе Штатов обсуждалось предложение переименовать его в "Глобальный акт о правах человека", исключив из названия имя Сергея Магнитского. Такое предложение рассматривалось в связи с тем, что закон не имеет никакого отношения непосредственно к Российской Федерации и погибшему в СИЗО в Москве юристу Магнитскому.