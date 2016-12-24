Новый оборонный бюджет США ограничит сотрудничество с РФ

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, Барак Обама подписал оборонный бюджет США 2017 года, в котором прописана помощь Украине в размере до 350 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне в Facebook .

По данным источника, сумма финансовой помощи Украине в бюджетном документе в 2017 году увеличена на 300 миллионов долларов, по сравнению с 2016 годом.

Кроме этого, в оборонном бюджете Соединенных штатов четко прописаны условия сотрудничества с Россией.

"Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и РФ до тех пор, пока министр обороны и госсекретарь не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО", - говорится в документе.