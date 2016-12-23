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Порошенко подписал указ о назначении главы Госуправления делами
23.12.2016 21:22

Порошенко подписал указ о назначении главы Госуправления делами

В пятницу, 23 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении руководителем Государственного управления делами Ивана Куцика. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Также в пятницу президент подписал указ №572/2016 об увольнении Куцика с поста заместителя руководителя Государственного управления делами. Вторым подписанным указом стал №573/2016 о признании указа от 23 июля 2016 № 309, согласно которому Куцик был временно назначен на должность исполняющего обязанности руководителя Государственного управления делами, утратившим силу.

Кроме того, Порошенко подписал указ №574/2016 о назначении Куцика главой Государственного управления делами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, победителем конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации стал Максим Степанов.

Теги материала: Петр Порошенко, указ, руководитель
Новости СМИ2
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