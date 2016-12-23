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ВСУ освободили поселок Новолуганское в районе Светлодарской дуги
23.12.2016 20:40

ВСУ освободили поселок Новолуганское в районе Светлодарской дуги

В пятницу, 23 декабря, военнослужащими батальона "Донбасс-Украина" был освобожден населенный пункт Новолуганское в районе Светлодарской дуги в Донецкой области. Об этом сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко на своей странице в Facebook.

Стало известно, что военные Вооруженных сил Украины взяли под свой контроль поселок в ходе оперативно проведенной ими операции. Украинские военнослужащие заняли господствующие высоты, после чего им удалось зайти в населенный пункт. Кроме того, Власенко добавил, что никто из украинских военных не погиб.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал, что приблизительно 50-70 боевиков были ликвидированы в ходе боевых действий на Светлодарской дуге.

Теги материала: Украина, АТО, Светлодарск, ВСУ, поселок
Новости СМИ2
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