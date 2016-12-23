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НАПК направило в суд шесть протоколов в связи с несвоевременной подачей е-деклараций
23.12.2016 20:07

НАПК направило в суд шесть протоколов в связи с несвоевременной подачей е-деклараций

Представители Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции направили в суд шесть административных протоколов в связи с непредставлением либо несвоевременном представлении е-деклараций лиц, которые уполномочены на выполнение функций государства и местного самоуправления. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Данное решение приняли на одном из совещаний. Сотрудники Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции выявили несколько случаев несвоевременного представления деклараций за 2015 год, ни в одном из указанных случаев лица не имели уважительных причин.

Протоколы составили согласно с ч.3 ст.12 ЗУ "О предотвращении коррупции" и Порядком оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции не получило доступ к е-декларациям сотрудников СБУ.

Теги материала: Украина, НАПК, суд, протокол, е-декларирование
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