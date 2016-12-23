Порошенко прокомментировал режим прекращения огня в зоне АТО

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, Президент Украины Петр Порошенко дал официальный комментарии касательно введенного режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. Данная информация была размещена пресс-центром главы государства на официальном сайте.

"Поздравляю с достижением в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности касательно введения дополнительных мер по установлению устойчивого и бессрочного режима всеохватывающей остановки огня начиная с 00.00 часов 24 декабря 2016 года. Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые реализуются накануне новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе приобретет стабильный характер. Украина подтверждает свою готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности. Призываю Россию обеспечить неустанное соблюдение режима прекращения огня, а также других договоренностей", - говорится в обращении президента Украины.

Также Порошенко высказал надежды, что Российская Федерация будет соблюдать договоренности о неотложном освобождении заложников и незаконно удерживаемых лиц, которые пребывают, в том числе, на российской территории.