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У Трампа рассказали, что Путин написал в письме, адресованном американскому президенту
23.12.2016 20:04

У Трампа рассказали, что Путин написал в письме, адресованном американскому президенту

В пятницу, 23 декабря, команда избранного президента США Дональда Трампа опубликовала отрывок письма, которое прислал сам президент России Владимир Путин, передает Reuters.

В команде Трампа отметили, что в послании президент РФ ищет двустороннее сотрудничество и "новый уровень" отношений между США и России.

"Я надеюсь, что ... мы сможем, действуя конструктивно и прагматично, предпринять реальные шаги по восстановлению двустороннего сотрудничества в различных областях, а также довести уровень нашего сотрудничества на международной арене на новый уровень ", - говорится в письме Путина.

В свою очередь российские СМИ (Интерфакс, РИА Новости) пишут, что Трамп назвал приятным послание от Путина.

"Очень приятное послание от Владимира Путина. Его мысли настолько правильны. Я думаю, обе стороны способны жить в соответствии с этими мыслями, и мы не должны идти по другому пути",- цитирует Трампа Интерфакс.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 22 декабря, новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома представителя национального комитета Республиканской партии Шона Спайсера.

Пост советника президента США займет глава избирательного штаба Трампа Келлиэнн Конуэй. "На своем новом посту Конуэй будет играть ключевую консультативную роль в Белом доме, когда Трамп вступит в должность 20 января.

Трамп подчеркнул, что Конуэй  сыграла решающую роль в его победе. "Она является неутомимым и цепким защитником моей программы и имеет удивительные идеи о том, как эффективно доставлять наше послание", - заявил он.

Теги материала: Путин, Дональд Трамп, США, Россия, письмо
Новости СМИ2
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