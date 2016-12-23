ВСУ: Украинского военного, которого считали попавшим в плен на Светлодарской дуге, нашли убитым

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, офицер Вооруженных сил Украины, комбат с позывным "Купол" заявил, что в течение суток боевики трижды пытались атаковать новые позиции ВСУ на Светлодарской дуге.

По его словам, боевики понесли потери и вынуждены были отступить.

"На сегодняшний день ни одного пленного нашего на их стороне нет. Так же, как и их пленных нет у нас", - прокомментировал комбат.



Начиная с 18-го декабря по сегодняшний день, за все время проведения данной операции, вышло 9 "двухсотых" (убитых -Ред), 35 - "трехсотых" (раненых - ред.), контуженных - 17, травмированных - 11, общее количество - 72 человека", рассказал "Купол".

Также он заявил, что пропавших без вести нет.

"Тот, что был пропавший без вести, мы его вчера нашли, убедились, что это действительно наш солдат... Погибший", - отметил комбат. Кроме того, "Купол" сообщил, что на видео, распространенном боевиками, действительно показаны тела украинских военных - лейтенанта Ярового и солдата Баюса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, начиная с 18 декабря в ходе активных боевых действий на Светлодарской дуге в Донецкой области отдали свои жизни 8 украинских бойцов, защищая территорию Украины.

Спикер Минобороны также подчеркнул, что один украинский военнослужащий попал в плен российских оккупантов за этот период.