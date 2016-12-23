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Парубий подписал документ бюджета на 2017 год
23.12.2016 19:45

Парубий подписал документ бюджета на 2017 год

 В пятницу, 23 декабря, Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал государственный бюджет-2017. Данная информация была размещена пресс-центром на официальном сайте Верховной Рады.

"Закон подписан председателем Верховной Рады Украины. Закон направлен на подпись президенту", - отмечается на странице документа на сайте парламента.
Ранее, народные депутаты отклонили ряд постановлений об отмене бюджетообразующих законопроектов, которые были приняты в ночь принятия бюджета-2017. Таким образом, спикер ВР Андрей Парубий получил возможность подписать государственный бюджет-2017.
В ночь со вторника на среду парламент принял в целом законопроект №5000 "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". За госбюджет-2017 проголосовали 274 нардепа.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 декабря, официальный сайт парламента обнародовал списки пофракционного и поименного голосования за принятие государственного бюджета на 2017 год.

Теги материала: Андрей Парубий, Верховная Рада, бюджет
Новости СМИ2
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