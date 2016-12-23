Парубий подписал документ бюджета на 2017 год

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал государственный бюджет-2017. Данная информация была размещена пресс-центром на официальном сайте Верховной Рады.