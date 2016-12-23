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США внесли в свой "черный список" российских банкиров
23.12.2016 19:15

США внесли в свой "черный список" российских банкиров

В пятницу, 23 декабря, в список санкционных лиц в отношении Сирии США включили российских банкиров. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства финансов США.

Список пополнился руководителями банка "Темпобанк": заместители председателя правления Николай Ахломов, Ирина Коженкова и Елена Апанасенко, а также председатель Наблюдательного совета Андрей Дубиняк и члены Наблюдательного совета Леонид Решетников, Дмитрий Митяев, Аркадий Вайнштейн, Елена Жирова и Владимир Гаглоев.

Помимо этого, в "черный список" США вошли также и шесть членов правительства Сирии: министр промышленности Ахмад аль-Хамо, министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем, министр технологий и коммуникаций Али аль-Зарифе, министр финансов Мамун Хамдан, министр информации Мухаммад Рамиз Турджуман и министр транспорта Али Хаммуди.

Также в списоке оказался глава ЦБ Сирии Дурейд Дурга. Напомним, 20 декабря в США приняли решение относительно расширения санкций против Российской Федерации из-за конфликта в Украине.

Отмечается, что к санкционного списка вошли семь физических лиц (Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин) и несколько десятков организаций. Кроме того, санкции также распространяются на два судна под российским флагом - нефтяные танкера "Маршал Жуков" и "Сталинград".

Как сообщалось ранее, во вторник, 20 декабря, правительство Соединенных Штатов Америки расширило санкции против Российской Федерации в связи с конфликтом на востоке Украины. 

Теги материала: санкции, Россия, США, банкир, бизнесмен, черный список
Новости СМИ2
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