Депутаты устроили последнюю в этом году драку в Верховной Раде: опубликовано видео

MIGnews.com.ua

В пятницу, 22 декабря, в сессионном зале Верховной Рады Украины произошла очередная потасовка между народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Павлом Кишкарем и внефракционным депутатом Михаилом Головко, передает УНИАН.



Как отмечается, когда Головко выступал с трибуны по поводу ситуации в компании "Укргаздобыча", Кишкарь начал со своего рабочего места что-то выкрикивать. Головко попросил не перебивать.



После завершения выступления Головко подошел к Кишкарю, чтобы выразить недовольство и возмущение реакцией на его выступление. На это Кишкарь сказал, что Головко "врет". Головко ушел, и напоследок сказал несколько слов в адрес Кишкаря. После этого Кишкарь пошел за оппонентом, между ними завязалась драка, но остальные депутаты успели их разнять.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представлять Украину в делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы вместо нардепа Надежды Савченко будет Борислав Береза.