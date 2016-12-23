Путин допускает возможность внеочередных выборов президента РФ в 2017 году

MIGnews.com.ua

Президент Российской Федерации Владимир Путин допускает возможность проведения в стране досрочных президентских выборов в 2017 году. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, пишет УНИАН.

На вопрос журналиста The Wall Stree Journal о том, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента, Путин переспросил "Какой страны?" и ответил: "Возможно, но нецелесообразно".

Как сообщал MIGnews.com.uа, Путин считает, что российско-украинские отношения рано или поздно нормализуются.