Шкиряк: Боевики под Светлодарском "получили по зубам" и потеряли 40 человек

MIGnews.com.ua

Не стоит расслабляться и на надеяться на то, что российские войска прекратят огонь. Война с РФ продолжается. Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что в ходе боев на Светлодарской дуге силы антитеррористической операции на Донбассе ликвидировали около 40 боевиков.

По его словам, целью таких действий со стороны незаконных вооруженных формирований является вытеснение силы АТО с наших позиций и расширение части оккупированных территорий, заняв стратегические плацдармы.

Шкиряк также написал, что Путин будет продолжать обострения конфликту и эскалации боевых действий на Донбассе и во время новогодних и рождественских праздников.

"Подразделения ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции в зоне конфликта находятся в режиме постоянной боеготовности и будут беспощадно уничтожать врага при любых попытках агрессии в сторону нашей территории. Террористы мощно получили по зубам под Светлодарском, потеряв до 40 убитыми и под сотню раненными", - подчеркнул Шкиряк.