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Шкиряк: Боевики под Светлодарском "получили по зубам" и потеряли 40 человек
23.12.2016 13:54

Шкиряк: Боевики под Светлодарском "получили по зубам" и потеряли 40 человек

Не стоит расслабляться и на надеяться на то, что российские войска прекратят огонь. Война с РФ продолжается. Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что в ходе боев на Светлодарской дуге силы антитеррористической операции на Донбассе ликвидировали около 40 боевиков.

По его словам, целью таких действий со стороны незаконных вооруженных формирований является вытеснение силы АТО с наших позиций и расширение части оккупированных территорий, заняв стратегические плацдармы.

Шкиряк также написал, что Путин будет продолжать обострения конфликту и эскалации боевых действий на Донбассе и во время новогодних и рождественских праздников.

"Подразделения ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции в зоне конфликта находятся в режиме постоянной боеготовности и будут беспощадно уничтожать врага при любых попытках агрессии в сторону нашей территории. Террористы мощно получили по зубам под Светлодарском, потеряв до 40 убитыми и под сотню раненными", - подчеркнул Шкиряк.

Как сообщал MIGnews.com.uа, начиная с 18 декабря в ходе активных боевых действий на Светлодарской дуге в Донецкой области отдали свои жизни 8 украинских бойцов, защищая территорию Украины.

Теги материала: Светлодарск, бои, Зорян Шкиряк, Владимир Путин, армия, Россия
Новости СМИ2
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