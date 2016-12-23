Путин назвал условие для обмена пленными "всех на всех"

MIGnews.com.ua

Президент России Владимир Путин не исключает возможность амнистии удерживаемых в РФ режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

"Режиссеры и журналисты должны заниматься журналистикой и производством спектаклей и фильмов... Что нам делать, если кинорежиссер готовил теракт? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем отличается от кадрового сотрудника разведки, который планировал делать тоже самое? Это должно быть прекращено, а потом можно будет говорить об актах амнистии, я против этого ничего не имею ", - отметил он.

Ко всему Путин утверждает, что задержанные в Крыму "украинские диверсанты" выдали всю информацию на допросах, что якобы подтверждает то, что они являются кадровыми военными.

"Никто их не пытал и не бил... Они дают номера частей, имена командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки в Крыму. Они все выдают", - добавил он.

Помимо этого российский президент объяснил, почему до сих пор не произошел обмен пленными между украинской стороной и боевиками "ДНР и ЛНР".

"Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет обмен, тем лучше. Я полностью поддерживаю идею Петра Порошенко об обмене "всех на всех". Но позже выяснилось, что за этой формулой стоят детали, которые не устраивают жителей Донбасса... " - подытожил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российско-украинские отношения рано или поздно нормализуются.