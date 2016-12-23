Гройсман: Трагическая пенсионная система Украины довела пенсионеров до обнищания

MIGnews.com.ua

Увеличение размера пенсий, а также уменьшение дефицита Пенсионного фонда являются основными стратегическими задачами правительства на 2017 год.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной РадемУкраины, передает Цензор.НЕТ.

Премьер считает, существующая пенсионная система довела пенсионеров до полного обнищания.

"80% украинских пенсионеров, которые всю жизнь верой и правдой проработали на нашу страну, кроме того, что были обмануты, сегодня живут на минимальную пенсию. Это притом, что дефицит Пенсионного фонда 150 млрд. Это как нужно было доруководить до ручки, чтоб за десятки лет независимости построить такую трагическую пенсионную систему", - подчеркнул он.

Гройсман отметили, что праительству необходимо принимать волевые решения, которые приведут к уменьшению дефицита Пенсионного фонда и увеличения пенсий.

"И это наше стратегическое задание на 2017 год. И нам с вами нужно будет брать на себя политическую ответственность, принимать решения, которые позволят вырвать из нищеты не только 400 тыс. пенсионеров, которые получают 940 грн социальной помощи, но и все миллионы украинских пенсионеров, которые должны получить справедливое пенсионное обеспечение", - подчеркнул премьер.

Как сообщал MIGnews.com.ua, часть украинских пенсионеров оставили без выплат - Министерство финансов Украины и Пенсионный фонд проводят верификацию получателей социальных выплат. В результате проверки в Пенсионный фонд было направлено 503 тысячи записей, которые вызвали сомнения у Минфина. На сегодняшний день рассматривают 271 тысячу рекомендаций.

Для того чтобы не выплачивать пенсии "мертвым душам", в Украине надо собрать и сопоставить всю информацию, которая накопилась в госорганах, и создать единую электронную базу льготников и пенсионеров, ведь во многих населенных пунктах до сих пор ведут бумажную документацию.