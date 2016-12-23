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Из фракции БПП ушел еще один депутат
23.12.2016 12:35

Из фракции БПП ушел еще один депутат

Фракция "Блок Петра Порошенко" потеряла еще одного народного депутата – ряды президентской силы покинул Сергей Мищенко. Такое объявление на пленарном заседании Верховной Рады сделала зампредседателя парламента Оксана Сыроид.

Таким образом, сейчас в составе фракции БПП остается 142 депутата.

Сергей Мищенко прошел в парламент от избирательного округа №98 (Киевская область).

Как сообщал MIGnews.com.uа, 16 декабря из фракции "Батькивщина" официально исключили народного депутата Украины Надежду Савченко

Теги материала: Мищенко, фракция, БПП, Верховная Рада
Новости СМИ2
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