Из фракции БПП ушел еще один депутат

Фракция "Блок Петра Порошенко" потеряла еще одного народного депутата – ряды президентской силы покинул Сергей Мищенко. Такое объявление на пленарном заседании Верховной Рады сделала зампредседателя парламента Оксана Сыроид.
Таким образом, сейчас в составе фракции БПП остается 142 депутата.
Сергей Мищенко прошел в парламент от избирательного округа №98 (Киевская область).
Как сообщал MIGnews.com.uа, 16 декабря из фракции "Батькивщина" официально исключили народного депутата Украины Надежду Савченко.