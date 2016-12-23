Путин верит в нормализацию украинско-российский отношений

MIGnews.com.ua

Российско-украинские отношения рано или поздно нормализуются.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции, передает ТАСС.

"Верю, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной", - сказал он.

Кроме того, Путин убежден, что Керченский мост будет особенно полезен, когда у России будут нормализованы отношения с Украиной.

Однако основной проблемой оккупированного полуострова Крым президент России назвал нехватку энергоресурсов.