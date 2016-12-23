Путин верит в нормализацию украинско-российский отношений

Российско-украинские отношения рано или поздно нормализуются.
Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции, передает ТАСС.
"Верю, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной", - сказал он.
Кроме того, Путин убежден, что Керченский мост будет особенно полезен, когда у России будут нормализованы отношения с Украиной.
Однако основной проблемой оккупированного полуострова Крым президент России назвал нехватку энергоресурсов.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Россия усилит войска возле границы с Украиной. Со следующего года РФ намерена увеличить усилия российского военного ведомства, которые будут сосредоточены на усилении группировок войск ВС РФ на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлениях