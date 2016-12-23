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Путин верит в нормализацию украинско-российский отношений
23.12.2016 12:33

Путин верит в нормализацию украинско-российский отношений

Российско-украинские отношения рано или поздно нормализуются.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции, передает ТАСС.

"Верю, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной", - сказал он.

Кроме того, Путин убежден, что Керченский мост будет особенно полезен, когда у России будут нормализованы отношения с Украиной.

Однако основной проблемой оккупированного полуострова Крым президент России назвал нехватку энергоресурсов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Россия усилит войска возле границы с Украиной. Со следующего года РФ намерена увеличить усилия российского военного ведомства, которые будут сосредоточены на усилении группировок войск ВС РФ на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлениях

 

Теги материала: Путин, Россия, отношения, Крым, Керченский мост
Новости СМИ2
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