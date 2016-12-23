Верховная Рада 23.12.16. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, в Верховной Раде Украины проходит час вопросов к правительству.

Первым перед народными депутатами выступал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Во время выступления он подвел итоги работы подконтрольного ему ведомства, а также рассказал о планах министерства на следующий год.

Кроме того, парламентарии должны сегодня рассмотреть законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады относительно уточнения норм, согласно которым законы, постановления и другие акты Верховной Рады Украины признаются утратившими силу, и рассмотреть изменения в законе Украины "О регламенте Верховной Рады Украины".