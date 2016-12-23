МИД Украины готовится к введению визового режима с Россией

Министерство иностранных дел Украины технологически будет готово к внедрению визового режима с Российской Федерацией в случае принятия соответствующего политического решения.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает "112 Украина".
"Технологически МИД будет готово к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами. Есть еще ряд вопросов, которые нужно взвешенно рассмотреть, учесть, и прежде всего последствия для рядовых граждан, так как их почти 3 млн, проживающих в РФ, и защита которых является нашим приоритетом", - рассказала спикер ведомства.
Также Беца считает, что визовый режим с Россией все равно не решит проблему с временно неподконтрольным участком украинской границы.
"Безусловно, мы понимаем, что проблема внедрения визового режима не урегулирует вопрос временно неконтролируемой правительством Украины части российско-украинской государственной границы. Это достаточно сложный вопрос", - отметила она.
Кроме того, в министерстве не исключают ответного введения Россией визового режима с Украиной.
"С одной стороны, это может быть зеркальная реакция - введение визового режима с Украиной, с другой стороны, это может быть и отсутствие зеркальной реакции со стороны РФ. Поэтому не уменьшится поток украинских граждан в РФ и не снимет с повестки дня вопрос их безопасности в России", - подчеркнула Беца.
Как сообщал MIGnews.com.uа, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна постепенно начать контролировать, кто приезжает к нам из России. По словам министра, "визовый режим - это отношения между цивилизованными странами".