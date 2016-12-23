МИД Украины готовится к введению визового режима с Россией

MIGnews.com.ua

Министерство иностранных дел Украины технологически будет готово к внедрению визового режима с Российской Федерацией в случае принятия соответствующего политического решения.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает "112 Украина".

"Технологически МИД будет готово к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами. Есть еще ряд вопросов, которые нужно взвешенно рассмотреть, учесть, и прежде всего последствия для рядовых граждан, так как их почти 3 млн, проживающих в РФ, и защита которых является нашим приоритетом", - рассказала спикер ведомства.

Также Беца считает, что визовый режим с Россией все равно не решит проблему с временно неподконтрольным участком украинской границы.

"Безусловно, мы понимаем, что проблема внедрения визового режима не урегулирует вопрос временно неконтролируемой правительством Украины части российско-украинской государственной границы. Это достаточно сложный вопрос", - отметила она.

Кроме того, в министерстве не исключают ответного введения Россией визового режима с Украиной.