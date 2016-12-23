ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
МИД Украины готовится к введению визового режима с Россией
23.12.2016 10:32

МИД Украины готовится к введению визового режима с Россией

Министерство иностранных дел Украины технологически будет готово к внедрению визового режима с Российской Федерацией в случае принятия соответствующего политического решения.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает "112 Украина".

"Технологически МИД будет готово к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами. Есть еще ряд вопросов, которые нужно взвешенно рассмотреть, учесть, и прежде всего последствия для рядовых граждан, так как их почти 3 млн, проживающих в РФ, и защита которых является нашим приоритетом", - рассказала спикер ведомства.

Также Беца считает, что визовый режим с Россией все равно не решит проблему с временно неподконтрольным участком украинской границы.

"Безусловно, мы понимаем, что проблема внедрения визового режима не урегулирует вопрос временно неконтролируемой правительством Украины части российско-украинской государственной границы. Это достаточно сложный вопрос", - отметила она.

Кроме того, в министерстве не исключают ответного введения Россией визового режима с Украиной.

"С одной стороны, это может быть зеркальная реакция - введение визового режима с Украиной, с другой стороны, это может быть и отсутствие зеркальной реакции со стороны РФ. Поэтому не уменьшится поток украинских граждан в РФ и не снимет с повестки дня вопрос их безопасности в России", - подчеркнула Беца.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна постепенно начать контролировать, кто приезжает к нам из России. По словам министра, "визовый режим - это отношения между цивилизованными странами".

Теги материала: МИД, визовый режим, Россия, граница
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [25] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украина готовит шестой иск против России в Европейский суд
Важное
Украина готовит шестой иск против России в Европейский суд
Войска Асада объявили о взятии Алеппо
Важное
Войска Асада объявили о взятии Алеппо
Трамп покажет всему миру, что такое настоящие ядерные боеголовки
Важное
Трамп покажет всему миру, что такое настоящие ядерные боеголовки
Арьев: Рада никогда не вынесет на рассмотрение визовый вопрос с РФ
Важное
Арьев: Рада никогда не вынесет на рассмотрение визовый вопрос с РФ
Россия усилит войска возле границы с Украиной
Важное
Россия усилит войска возле границы с Украиной
Военной прокуратуре разрешили провести обыск в администрации Путина
Важное
Военной прокуратуре разрешили провести обыск в администрации Путина

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика