США оштрафовали израильскую фармкомпанию на $519 млн за взятки украинским чиновникам

MIGnews.com.ua

Израильский фармацевтический концерн Teva оштрафован Соединенными Штатами Америки на сумму 519 миллионов долларов за подкуп чиновников в Украине, России и Мексике в обмен на помощь в продвижении медикаментов на рынке.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Во время проведения расследования установлено, что представители компании предлагали миллионы долларов взяток главным должностным лицам государств, среди них Украина, Россия и Мексика, в обмен на содействие в продвижении медикаментов на рынках этих государств. Кроме того, отмечается, что Teva целенаправленно отказывалась вводить систему внутреннего контроля, которая исключает взяточничество.

В свою очередь, компания Teva, согласилась оплатить штраф после признания ее дочерней компании виновной в нарушении закона о коррупции за границей. Затем Teva подписала договор об отсрочке судебного преследования.

Стоит отметить, что в рамках этого дела разбиралась коррупционная схема в Украине, касающаяся 2001 и 2011 годов.

В ходе разбирательства речь шла о том, что Teva давала взятки чиновнику, который за это способствовал продвижению их медикаментов на украинском внутреннем рынке.