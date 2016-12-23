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США оштрафовали израильскую фармкомпанию на $519 млн за взятки украинским чиновникам
23.12.2016 08:16

США оштрафовали израильскую фармкомпанию на $519 млн за взятки украинским чиновникам

Израильский фармацевтический концерн Teva оштрафован Соединенными Штатами Америки на сумму 519 миллионов долларов за подкуп чиновников в Украине, России и Мексике в обмен на помощь в продвижении медикаментов на рынке.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Во время проведения расследования установлено, что представители компании предлагали  миллионы долларов взяток главным должностным лицам государств, среди них Украина, Россия и Мексика, в обмен на содействие в продвижении медикаментов на рынках этих государств. Кроме того, отмечается, что Teva целенаправленно отказывалась вводить систему внутреннего контроля, которая исключает взяточничество.

В свою очередь, компания Teva, согласилась оплатить штраф после признания ее дочерней компании виновной в нарушении закона о коррупции за границей. Затем Teva подписала договор об отсрочке судебного преследования.

Стоит отметить, что в рамках этого дела разбиралась коррупционная схема в Украине, касающаяся 2001 и 2011 годов.

В ходе разбирательства речь шла о том, что Teva давала взятки чиновнику, который за это способствовал продвижению их медикаментов на украинском внутреннем рынке.

 Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, российская федеральная антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Google на $6,3 миллиона за злоупотребление доминирующим приложением. В сентябре 2015 года ФАС обвинила Google в том, что она злоупотребляет доминированым на рынке приложением. В службе объяснили это доминирование тем, что корпорация предоставила производителям мобильных приспособлений свой магазин приложений Google Play, но с определенными условиями. 

Теги материала: штраф, США, медикаменты, компания, взятки, суд, расследование
Новости СМИ2
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