У Трампа объяснили, что он хотел сказать миру о ядерных возможностях США

MIGnews.com.ua

Представитель 45-го президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер объяснил журналистам, что когда Трамп говорил о наращивании ядерних возможностей, он имел в виду необходимость сохранения режима нераспространения, пишет Интерфакс-Украина.

"Эти слова относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций и нестабильных и мошеннических режимов", - цитирует Миллера агентство АР.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 22 декабря Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Америка должна усиливать и расширять свои ядерные возможности, "пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки".