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У Трампа объяснили, что он хотел сказать миру о ядерных возможностях США
23.12.2016 08:00

У Трампа объяснили, что он хотел сказать миру о ядерных возможностях США

Представитель 45-го президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер объяснил журналистам, что когда Трамп говорил о наращивании ядерних возможностей, он имел в виду необходимость сохранения режима нераспространения, пишет Интерфакс-Украина.

"Эти слова относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций и нестабильных и мошеннических режимов", - цитирует Миллера агентство АР.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 22 декабря Дональд Трамп написал  в своем Twitter, что Америка должна усиливать и расширять свои ядерные возможности, "пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки".  

Теги материала: Дональд Трамп, ядерные объекты
Новости СМИ2
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