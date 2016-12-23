Госдеп США в ответ Путину: Армия США самая сильная в истории человечества

MIGnews.com.ua

Армия Соединенных Штатов Америки является самой боеспособной, сильной и обеспеченной во всей истории человечества.

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби в ответ на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что "Россия сегодня сильнее любого агрессора".

Кирби сомневается, что действия вооруженных сил Российской Федерации в Сирии дают возможность назвать российскую армию наиболее передовой.

"Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня", - отметил Кирби.