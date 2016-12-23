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Госдеп США в ответ Путину: Армия США самая сильная в истории человечества
23.12.2016 07:51

Госдеп США в ответ Путину: Армия США самая сильная в истории человечества

Армия Соединенных Штатов Америки является самой боеспособной, сильной и обеспеченной во всей истории человечества.

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби в ответ на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что "Россия сегодня сильнее любого агрессора".

Кирби сомневается, что действия вооруженных сил Российской Федерации в Сирии дают возможность назвать российскую армию наиболее передовой.

"Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня", - отметил Кирби.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки надеются на сохранение санкций против Российской Федерации в связи с агрессией в Украине при Администрации президента Дональда Трампа. 

Теги материала: Госдепартамент США, Госдеп, США, армия
Новости СМИ2
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