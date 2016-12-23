В Молдове пройдет инаугурация новоизбранного пророссийского президента

В пятницу, 23 декабря, во Дворце республики столице Молдовы - Кишиневе состоится торжественное совместное заседание парламента и Конституционного суда. В ходе заседания пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента Молдовы Игоря Додона.
Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы Укринформ.
"Перед церемонией инаугурации избранный президент Республики Молдова Игорь Додон обратится с приветственной речью к гражданам в сквере перед Дворцом республики, после чего начнется торжественное совместное заседание парламента и Конституционного суда. Избранный президент принесет присягу и обратится с речью к гражданам страны", - говорится в сообщении.
Как сообщается, церемония окончится возложением цветов к памятнику молдавскому господарю Штефану чел Маре в центре Кишинева.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 18 ноября Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала официальные результаты президентских выборов, согласно каким стало известно имя победителя. Им стал пророссийский кандидат Игорь Додон. Додон набрал 52,18%, то есть 834 081 голосов.
Стоит также добавить, что новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал ассоциацию Молдовы с ЕС и выступил за партнерство с Россией.