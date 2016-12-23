В Молдове пройдет инаугурация новоизбранного пророссийского президента

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, во Дворце республики столице Молдовы - Кишиневе состоится торжественное совместное заседание парламента и Конституционного суда. В ходе заседания пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента Молдовы Игоря Додона.

Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы Укринформ.

"Перед церемонией инаугурации избранный президент Республики Молдова Игорь Додон обратится с приветственной речью к гражданам в сквере перед Дворцом республики, после чего начнется торжественное совместное заседание парламента и Конституционного суда. Избранный президент принесет присягу и обратится с речью к гражданам страны", - говорится в сообщении.

Как сообщается, церемония окончится возложением цветов к памятнику молдавскому господарю Штефану чел Маре в центре Кишинева.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 18 ноября Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала официальные результаты президентских выборов , согласно каким стало известно имя победителя. Им стал пророссийский кандидат Игорь Додон. Додон набрал 52,18%, то есть 834 081 голосов.

Стоит также добавить, что новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал ассоциацию Молдовы с ЕС и выступил за партнерство с Россией.