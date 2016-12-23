Украина готовит шестой иск против России в Европейский суд

MIGnews.com.ua

Украина ведет подготовку шестого иска в Европейский суд по правам человека, против Российской Федерации в связи с событиями на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 годах.

Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что иск будет подан в начале 2017 года.

"Шестой иск в ЕСПЧ еще не подан, мы пока на стадии подготовки, аккумулируем всю информацию. Думаю, что в начале следующего года шестой иск будет подан", - рассказала Севостьянова.

Также, она разъяснила, что при подготовке иска Министерство юстиции Украины "пишет хронологию событий".

Кроме того, по словам чиновницы, Европейский суд может решить разделить на две части документы - отдельно по Донбассу и по Крыму.

Севостьянова отметила, что украинская сторона не спешит с подачей очередного иска, так как необходимо сконцентрироваться на первых двух исках в ЕСПЧ, которые уже начал рассматривать суд.

"Очень важно для нас показать качественную позицию по первому и второму искам, по которым началась работа, суд начал их рассматривать. Для нас приоритетно подготовить материалы, чтобы на первых этапах отстоять все позиции", – заявила Севостьянова.