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Украина готовит шестой иск против России в Европейский суд
23.12.2016 07:25

Украина готовит шестой иск против России в Европейский суд

Украина ведет подготовку шестого иска в Европейский суд по правам человека, против Российской Федерации в связи с событиями на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 годах.

Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что иск будет подан в начале 2017 года. 

"Шестой иск в ЕСПЧ еще не подан, мы пока на стадии подготовки, аккумулируем всю информацию. Думаю, что в начале следующего года шестой иск будет подан", - рассказала Севостьянова.

Также, она разъяснила, что при подготовке иска Министерство юстиции Украины "пишет хронологию событий".

Кроме того, по словам чиновницы, Европейский суд может решить разделить на две части документы - отдельно по Донбассу и по Крыму.

Севостьянова отметила, что украинская сторона не спешит с подачей очередного иска, так как необходимо сконцентрироваться на первых двух исках в ЕСПЧ, которые уже начал рассматривать суд.

"Очень важно для нас показать качественную позицию по первому и второму искам, по которым началась работа, суд начал их рассматривать. Для нас приоритетно подготовить материалы, чтобы на первых этапах отстоять все позиции", – заявила Севостьянова.

Как сообщал MIGnews.com.ua, заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что Украина готовит судебный иск против Российской Федерации за добычу полезных ископаемых в территориальных водах украинского государства, а именно в Черном море. Иск будет подан в международный суд. 

Теги материала: ЕСПЧ, Европейский суд, иск, Россия
Новости СМИ2
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