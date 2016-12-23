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Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома, советника и спецсоветника президента
23.12.2016 07:07

Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома, советника и спецсоветника президента

В среду, 22 декабря, новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома представителя национального комитета Республиканской партии Шона Спайсера, пишет The Washington Post

"Избранный президент Дональд Трамп назначил представителя национального комитета Республиканской партии Шона Спайсера пресс-секретарем Белого дома", - говорится в сообщении.

По информации телеканала CNBC, официально Спайсер вступит в должность в январе.

В то же время, по информации Reuters, пост советника президента США займет глава избирательного штаба Трампа Келлиэнн Конуэй. "На своем новом посту Конуэй будет играть ключевую консультативную роль в Белом доме, когда Трамп вступит в должность 20 января", - говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул, что Конуэй  сыграла решающую роль в его победе. "Она является неутомимым и цепким защитником моей программы и имеет удивительные идеи о том, как эффективно доставлять наше послание", - заявил он.

Кроме того, специальным советником президента в американской экономике станет "один из самых успешных предпринимателей и инвесторов Америки" – 80-летний миллиардер Карл Айкан, сообщает The Wall Street Journal.   По данным источников издания, Айкан сыграет ключевую роль при назначении председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Миллиардер, как и Трамп, считает, что администрация Барака Обамы сдерживала рост инвестиций в американскую экономику, много сфер в которой оказались зарегулированными. А борьба с избыточным регулированием в экономике была одним из ключевых пунктов в предвыборной кампании Трампа.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 22 декабря Дональд Трамп написал  в своем Twitter, что Америка должна усиливать и расширять свои ядерные возможности, "пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки".  

По материалам РБК-Украина 

Теги материала: США, Дональд Трамп, советник, пресс-секретарь
Новости СМИ2
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