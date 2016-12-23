СБУ засекретила е-декларации своих сотрудников

MIGnews.com.ua

Национальному агентству Украины по вопросам предотвращения коррупции не предоставлен доступ к электронным декларациям сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", пишет РБК-Украина.

"С такими декларациями должны работать только те лица, которые имеют доступ к государственной тайне. В НАПК пока ни у кого нет доступа к государственной тайне", - заявила глава НАПК Наталья Корчак.

При этом она почеркнула, что СБУ предоставила помещение, где расположены электронные декларации сотрудников відомства, но сейчас оно опечатано.

Соавтор закона "О предотвращении коррупции" Виктор Чумак заявляет, что закон защищает сведения о сотрудниках, которые ведут контрразведывательную деятельность, а также информацию о финансировании их деятельности. Однако руководство СБУ и публичные работники под эту категорию не подпадают.

Вместе с тем, с такой позицией СБУ не согласны Transparency International Украина и "Центр противодействия коррупции". В частности, представители TI считают, что позиция СБУ противоречит духу закона об электронном декларировании. "Центр противодействия коррупции" готов обжаловать засекречивание информации о доходах работников спецслужбы в суде.

Как сообщал MIGnews.com.uа, НАПК предоставил детективам НАБУ временный доступ к декларациям госслужащих в рамках расследования фактов незаконного обогащения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Доступ будет предоставляться только на основании постановления следственного судьи.