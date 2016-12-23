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Верховная Рада нашла замену Савченко в ПАСЕ
23.12.2016 06:18

Верховная Рада нашла замену Савченко в ПАСЕ

Представлять Украину в делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы вместо нардепа Надежды Савченко будет Борислав Береза. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила народный депутат Анна Гопко, пишет УНИАН

"Сегодняшнее голосование (об исключении Савчено из делегации – ред..) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", - сказала Гопко.

При этом пока неизвестно, кто будет его заместителем. "Кто будет заместителем? Мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатуры, кто будет заместителем Березы", - заявила политик.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 22 декабря Верховная Рада Украины 237 голосами исключила народного депутата Надежду Савченко из состава делегации украинского парламента в ПАСЕ

Теги материала: Надежда Савченко, Верховная Рада, ПАСЕ, Береза
Новости СМИ2
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