НАБУ получило доступ к декларациям госслужащих

В четверг, 22 декабря, Соломенский районный суд города Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины доступ к декларациям государственных служащих в рамках расследования фактов незаконного обогащения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщил пресс-центр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
В тексте постановления говорится, что НАПК предоставляет детективам НАБУ временный доступ к документам в виде заверенных распечатанных на бумажном носителе и в электронном виде копий документов.
Данные документы могут служить доказательством в уголовном производстве для проведения процедуры наличия законных оснований обогащения.
Доступ к документам сотрудникам НАБУ будет предоставляться только на основании постановления следственного судьи, поскольку указанные документы содержат охраняемую законом тайну (персональные данные).
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 16 декабря, Кабинет министров Украины принял постановление №938, которое предусматривает расширение полномочий для НАБУ: разрешил Национальному антикоррупционному бюро устанавливать порядок приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов.