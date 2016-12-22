НАБУ получило доступ к декларациям госслужащих

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, Соломенский районный суд города Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины доступ к декларациям государственных служащих в рамках расследования фактов незаконного обогащения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщил пресс-центр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В тексте постановления говорится, что НАПК предоставляет детективам НАБУ временный доступ к документам в виде заверенных распечатанных на бумажном носителе и в электронном виде копий документов.

Данные документы могут служить доказательством в уголовном производстве для проведения процедуры наличия законных оснований обогащения.

Доступ к документам сотрудникам НАБУ будет предоставляться только на основании постановления следственного судьи, поскольку указанные документы содержат охраняемую законом тайну (персональные данные).