"Газпром" должен будет заплатить Литве 35,6 млн евро

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, Главный административный суд Литвы обязал российскую транснациональную корпорацию "Газпром" выплатить Вильнюсу штраф в размере 35,6 млн евро, передает ТАСС .

"Суд принял окончательное решение обязать российский газовый концерн "Газпром" заплатить Литве штраф в размере 35,6 млн евро. Штраф за два года назначен в связи с тем, что концерн "Газпром" нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija соглашение по обмену газом", - говорится в тексте постановления.

Таким образом, решение совета по конкуренции от октября 2014 года, согласно которому "Газпрому" был назначен крупнейший в истории Литвы штраф, остается в силе.

Согласно выводу совету по конкуренции в июне 2014,

Совет по конкуренции в июне 2014 года признал, что "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданного советом по конкуренции в 2004 году.