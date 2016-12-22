Войска Асада объявили о взятии Алеппо

Об окончательном взятии Алеппо официально объявили правительственные войска Сирии. Об этом сообщил ВВС.
По данным источника, в четверг, 22 декабря, восточную часть города Алеппо покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль правительства Сирии над городом восстановлен полностью.
Стоит отметить, что взятие города Алеппо сирийская армия называет не иначе как "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".
Кроме этого, операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря и длилась неделю. Организацию этой операции взяла на себя Россия, согласовывая свои действия с Турцией.
Напомним, ООН создаст специальный штаб для сбора информации о военных преступлениях в Сирии.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Россия выступила против создания комиссии ООН по расследованию военных преступлений в Сирии.