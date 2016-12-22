ГПУ займется проверкой членов "Правого сектора" и "Братства" на причастность к убийствам на Майдане

MIGnews.com.ua

Генеральная прокуратура Украины начала проверять участников партии "Братство" и "Правого сектора" на возможную причастность к убийствам сотрудников правоохранительных органов во время событий Евромайдана. Данная информация отражена в решении Печерского районного суда города Киева.

Согласно сообщению, прокуратура начала расследование фактов убийств военнослужащих Внутренних войск МВД Украины и бойцов спецподразделения "Беркут", которые произошли во время революции 2013-2014 года в Киеве.

"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста (Евромайдана) и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - сказано в тексте документа.

Во время следственных мероприятий в помещении гостиницы правоохранителями были изъяты документы "Правого сектора", которые включали в себя бумаги с фамилиями активистов и их контактные номера телефонов.

По решению суда Генпрокуратура получила доступ к информации о звонках, совершенных с указанных номеров мобильной связи.

В рамках данного расследования будут проверены и члены "Братства", которые также могут быть причастными к убийствам милиционеров.

"Кроме этого, к совершению указанных преступлений могут иметь отношение члены Всеукраинской политической партии "Братство", - говорится в определении суда.

Одним из фигурантов дела является водитель автомобиля Honda, который 18 февраля 2014 года на ул. Институтской заблокировали активисты, но после вмешательства депутата Верховной Рады Сергея Пашинского был освобожден. После в багажнике автомобиля был обнаружен карабин NorincoCQ-A, из которого могли быть совершены убийства сотрудников МВД. Суд предоставил доступ следователям к телефонным соединениям водителя автомобиля.