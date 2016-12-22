Государство списало долг ПриватБанка в ₴29 млрд перед Коломойским и Боголюбовым

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что они направили запрос в Фонд гарантирования вкладов физических лиц для списания долгов ПриватБанка перед акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, передает " Радио Вести ".

"НБУ обратился в Фонд гарантирования вкладов (на этапе временной администрации в Приватбанке) для списания долгов банка перед связанными лицами. Временному администратору удалось списать только 29,4 млрд гривен из 32 млрд гривен, заявленных нами. Почему только 29 млрд гривен? Потому что остальных денег на счетах уже не было", - заявила Гонтарева.

Глава Нацбанка добавила, что некоторую часть суммы, которую планировало списать государство, вывели со счетов за несколько дней до этого.

"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать – 29,4 млрд грн, так как остальных денег между тем как мы обращались и как он (ФГВФЛ) списал, уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние дни", - добавила она.

До процедуры национализации 42% акций Приватбанка принадлежали Игорю Коломойскому и 33% владел украинский предприниматель Геннадий Боголюбов.