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Трамп покажет всему миру, что такое настоящие ядерные боеголовки
22.12.2016 20:02

Трамп покажет всему миру, что такое настоящие ядерные боеголовки

В четверг, 22 декабря, новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп сделал объявление, пояснив, что Америка должна существенно увеличить свои стратегические ядерные силы.

"США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что немного ранее первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил о намерениях Кремля и рассказал, что Российская Федерация продолжит развивать стратегические ядерные силы с выходом на параметры, установленные договором по СНВ.

Известно также, договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в администрации нового президента США Дональда Трампа считают, что Россия больше не представляет угрозы для Соединенных Штатов - в служебной записке Пентагона с изложением основных оборонных приоритетов новой администрации Трампа нет никаких упоминаний о РФ, которая была определена старшими военными должностными лицами как угроза № 1 для страны. 

Теги материала: Дональд Трамп, Россия, ВВС США, Америка, ядерные объекты, силы
Новости СМИ2
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