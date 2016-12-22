Появились фото нового обмундирования, которое закупят для армии в 2017 году

В четверг, 22 декабря, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков обнародовал фотографии нового обмундирования для служащих Вооруженных сил Украины. Об этом он написал на персональной странице в Facebook.
Со слов Бирюкова, в план закупок на следующий год включены:
- три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы; - четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);
- три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);
- флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем - куртки и штаны);
- три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);
- три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);
- очки-маска со сменными стеклами; - наколенники и налокотники; - рюкзак и транспортный баул.
"Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", - написал советник президента.
Также он привел цифры планов закупок на следующий год:
- разгрузочная поясная система - 30 тыс. штук
- подсумки для гранат, ВОГов, снайперские - тысячи;
- подсумки для автоматных магазинов - десятки тысяч;
- подсумок для аптечки индивидуальной - десятки тысяч.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на 21 декабря Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2017 год, в котором предусмотрено увеличение затрат на финансирование оборонного сектора Украины.