ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Появились фото нового обмундирования, которое закупят для армии в 2017 году
22.12.2016 19:57

Появились фото нового обмундирования, которое закупят для армии в 2017 году  Фоторепортаж

В четверг, 22 декабря, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков обнародовал фотографии нового обмундирования для служащих Вооруженных сил Украины. Об этом он написал на персональной странице в Facebook.    

Со слов Бирюкова, в план закупок на следующий год включены:

  • три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы; - четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);
  • три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);
  • флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем - куртки и штаны);
  • три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);
  •  три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);
  • очки-маска со сменными стеклами; - наколенники и налокотники; - рюкзак и транспортный баул.

"Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", - написал советник президента.

Также он привел цифры планов закупок на следующий год:

  • разгрузочная поясная система - 30 тыс. штук
  • подсумки для гранат, ВОГов, снайперские - тысячи;
  • подсумки для автоматных магазинов - десятки тысяч;
  • подсумок для аптечки индивидуальной - десятки тысяч.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на 21 декабря Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2017 год, в котором предусмотрено увеличение затрат на финансирование оборонного сектора Украины.

Теги материала: фото, армия, ВСУ, финансирование, Госбюджет
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [71] всего оценили 12
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Кучма получил петуха от Лукашенко
Важное
Кучма получил петуха от Лукашенко  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Россия усилит войска возле границы с Украиной
Важное
Россия усилит войска возле границы с Украиной
Турчинов посетил передовую на Светлодарской дуге
Важное
Турчинов посетил передовую на Светлодарской дуге  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Американские беспилотники разочаровали Украину
Важное
Американские беспилотники разочаровали Украину
В зоне АТО боевики, нарушая минские договоренности, не перестают бомбить по позициям ВСУ
Важное
В зоне АТО боевики, нарушая минские договоренности, не перестают бомбить по позициям ВСУ
Отчет Bellingcat: Россия со своей территории неоднократно обстреливала ВСУ
Важное
Отчет Bellingcat: Россия со своей территории неоднократно обстреливала ВСУ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика