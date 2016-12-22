Появились фото нового обмундирования, которое закупят для армии в 2017 году

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков обнародовал фотографии нового обмундирования для служащих Вооруженных сил Украины. Об этом он написал на персональной странице в Facebook.

Со слов Бирюкова, в план закупок на следующий год включены:

три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы; - четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);

три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);

флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем - куртки и штаны);

три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);

три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);

очки-маска со сменными стеклами; - наколенники и налокотники; - рюкзак и транспортный баул.

"Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", - написал советник президента.

Также он привел цифры планов закупок на следующий год:

разгрузочная поясная система - 30 тыс. штук

подсумки для гранат, ВОГов, снайперские - тысячи;

подсумки для автоматных магазинов - десятки тысяч;

подсумок для аптечки индивидуальной - десятки тысяч.