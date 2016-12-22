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Арьев: Рада никогда не вынесет на рассмотрение визовый вопрос с РФ
22.12.2016 19:25

Арьев: Рада никогда не вынесет на рассмотрение визовый вопрос с РФ

В Верховной Раде Украины не намерены выносить на голосование решение о введении визового режима с Российской Федерацией, поскольку оно не входит в компетенции парламента.

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Рады по иностранным делам Владимир Арьев в кулуарах Рады, передает РБК.

"Никогда не вынесут этот вопрос (на голосование, - ред.). Это не в компетенции Верховной Рады, это в компетенции правительства. Верховная Рада не вводит визовый режим", - заявил Арьев. Он также отметил, что Рада может лишь призвать правительство принять соответствующее решение.

Стоит отметить, что ранее в ряде СМИ появилась информация, что парламент в феврале может рассмотреть вопрос введения визового режима с РФ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что  в результате принятия такого решения (стоит ли вводить визовый режим с Россией) от этой страны можно ожидать провокаций.

По словам министра, "визовый режим – это отношения между цивилизованными странами".

Во вторник, 20 декабря, депутаты-члены Европарламента призвали не медлить и не откладывать принятие либерализации безвизового режима для Украины.

Теги материала: Арьев, безвизовый режим, Россия, Украина, Верховная Рада
Новости СМИ2
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