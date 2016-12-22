Огласили победителя конкурса на должность госсекретаря Минфина

В четверг, 22 декабря, комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы определилась с кандидатом на должность госсекретаря Министерства финансов и рекомендовала Кабинету министров Украины утвердить кандидатуру заместителя главы ведомства Евгения Капинуса, передает Интерфакс-Украина.
"Мы имеем победителя конкурса – им оказался Капинус", – заявил представитель комиссии Константин Ващенко.
Резервного кандидата, в случае если Капинус по непредвиденным обстоятельствам не сможет занять эту должность, не избран в связи с недостаточным количеством баллов у остальных участников.
Заместитель министра финансов вышел в финал с результатом в 14 баллов, а его ближайший конкурент, прошедший в финал конкурса – руководитель патронатной службы Минифина Денис Улютин набрал недостаточно баллов по одной из компетенций, и не может быть рекомендован в качестве резервного кандидата.
Капинус занимает должность заместителя министра финансов с 29 апреля, а до этого он занимал руководящую должность в Главной службе социально-экономического развития секретариата президента Украины.
В декларации о доходах за 2015 год, чиновник указал 207,9 тыс. гривен доходов и 18 тыс. долларов наличных средств.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 16 декабря, Министерство внутренних дел Украины объявило конкурс на должность главы Национальной полиции, который продлится еще месяц. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, подать заявку на участие в конкурсе на пост главы Нацполиции может любой желающий.