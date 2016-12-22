Огласили победителя конкурса на должность госсекретаря Минфина

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы определилась с кандидатом на должность госсекретаря Министерства финансов и рекомендовала Кабинету министров Украины утвердить кандидатуру заместителя главы ведомства Евгения Капинуса, передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем победителя конкурса – им оказался Капинус", – заявил представитель комиссии Константин Ващенко.

Резервного кандидата, в случае если Капинус по непредвиденным обстоятельствам не сможет занять эту должность, не избран в связи с недостаточным количеством баллов у остальных участников.

Заместитель министра финансов вышел в финал с результатом в 14 баллов, а его ближайший конкурент, прошедший в финал конкурса – руководитель патронатной службы Минифина Денис Улютин набрал недостаточно баллов по одной из компетенций, и не может быть рекомендован в качестве резервного кандидата.

Капинус занимает должность заместителя министра финансов с 29 апреля, а до этого он занимал руководящую должность в Главной службе социально-экономического развития секретариата президента Украины.

В декларации о доходах за 2015 год, чиновник указал 207,9 тыс. гривен доходов и 18 тыс. долларов наличных средств.