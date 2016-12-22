Ляшко: Если бы не Савченко, то Тимошенко сажала бы морковь в Днепре

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что не согласен с решением фракции "Батькивщина" и считает, что Тимошенко поступила неправильно, исключив Надежду Савченко из состава фракции.

Данную мысль он выразил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Тимошенко нечестно поступает в отношении Савченко. Она на горбу Савченко прошла в парламент. "Батькивщина" набрала 5,6%, потому что первым номером в списке была летчица Надежда Савченко", - отметил он.

При этом подчеркнул, что Тимошенко, вероятнее всего, боится, что от Савченко на сегодняшний день могут быть одни проблемы, поэтому нужно ее по быстренькому "выкинуть".

"Я Савченко ничего не должен, но я ее уважаю, а Юлька ей должна по гроб жизни, потому что сидела бы сейчас в Днепропетровске и сажала моркву. А благодаря Савченко, сидит в парламенте и дурит народу голову", - выразил свое скромное мнение Ляшко.

При этом главный "радикал" спародировал Юлию Тимошенко, показав эпизод, когда она выступала на Майдане после освобождения из тюрьмы.

"Когда она на лабутенах и в коляске вылезла на Майдан... "Люби мои"... И вот такие каблуки лабутеновские! Тогда народ сразу понял, что "московская зозуля" врет, а потому голосовали за Савченко", - добавил Ляшко.