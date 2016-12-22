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Березюк прокомментировал возможную национализацию торговой сети "АТБ"
22.12.2016 17:44

Березюк прокомментировал возможную национализацию торговой сети "АТБ"

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк считает "безоговорочной" необходимость национализации торговой сети "АТБ", если ее монопольное положение или собственники представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Такое мнение он высказал в интервью каналу "112 Украина".

Отвечая на вопросы о том, как он относится к работе украинской сети "АТБ" в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса, а также к вероятности того, что ее капитал контролирует страна-агрессор, Березюк отметил, что "если это правда, то это дело Службы безопасности Украины". На вопрос о возможной национализации сети, представляющей угрозу нацбезопасности, глава фракции "Самопомич" сказал: "Безоговорочно. И это снова-таки дело Службы безопасности. Если это правда, то это большая проблема в стране".

В свою очередь, нардеп, член фракции "БПП" Дмитрий Белоцерковец, отвечая на аналогичные вопросы о работе "АТБ" в Крыму и на оккупированном Донбассе, подчеркнул, что владельцам сети в Украине необходимо задать ряд важных вопросов об основаниях для такой работы.

"Здесь нужно разобраться сначала, спросить у собственников, чтобы они ответили, занимаются ли они действительно на территории Крыма хозяйственной деятельностью. Если так, то очень много вопросов относительно уплаты налогов, которые могут возникнуть. Их нужно задавать. На основании чего и каким образом они работают. Куда поставляются товары. Но здесь нужно задать вопрос собственникам прежде всего и они должны ответить. Это официальное, легальное использование бренда, или это франшиза, или это нелегальное использование бренда?" - отметил Белоцерковец.

Ранее депутаты группы "Депутатский контроль" уже обратились в СБУ и СНБО с требованием проверить факты и дать оценку возможной угрозе национальной безопасности в связи с возможной торговлей "АТБ" в Крыму и на оккупированных территория Донбасса. Кроме того, они также просят проинформировать, какие мероприятия СБУ и СНБО проводят для недопущения расширения торговли "АТБ" и других компаний с Крымом и оккупированными территориями Донбасса.

Кроме того, члены "Депутатского контроля" также подозревают, что реальный контроль над сетью могут осуществлять представители России, в частности известный поддержкой боевиков на Донбассе российский олигарх Константин Малофеев. Что касается торговли на территории оккупированных территорий Донбасса, то депутаты, ссылаясь на публикации в СМИ, утверждают, что сетью супермаркетов "Народный" в Донецке якобы руководит бывший нардеп от Партии регионов, экс-замглавы СБУ и "один из лучших друзей учредителя "АТБ" Геннадия Буткевича" Юрий Самойленко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 20 декабря, около 100 активистов, ветеранов АТО и обычных граждан пикетировали один из недавно построенных магазинов АТБ в Киеве.

Участники акции заявили, что считают АТБ пособниками российских оккупантов, поскольку, по их словам, сеть платит налоги в Крыму и в России, а также сотрудничает с террористическими "ДНР" и "ЛНР".

Теги материала: АТБ, магазины, пикет, национализация, активисты, Березюк
Новости СМИ2
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