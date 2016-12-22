Кучма получил петуха от Лукашенко

MIGnews.com.ua

Во время встречи президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в честь новогодних праздников обменялся подарками с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

"Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года - петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли",- говорится в пресс-службе.

Стоит отметить, что сегодня, 22 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.

Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться.

В свою очередь Кучма отметил: "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается".

"Да, и что мы остались друзьями", - подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко и Кучма обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в участие боевых действиях на востоке Украины подозреваются белорусские граждане. Во вторник, 13 декабря, в Республике Беларусь начали расследование против 10 граждан этой страны.

Глава МИД Беларуси Игорь Шуневич рассказал журналистам в Минске, что обвиняемые принимали участие в боевых действиях как на стороне сепаратистов, так и на стороне украинских войск.