ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Украина планирует сократить зависимость от угля из зоны АТО
22.12.2016 17:14

Украина планирует сократить зависимость от угля из зоны АТО

В четверг, 22 декабря, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что минэнергетики планирует сократить поставки угля антрацитовой группы, который добывается в зоне проведения антитеррористической операции. По словам министра, ежегодно на 30% будет сокращаться зависимость от угля антрацитовой группы, который Украина доставляла из временно оккупированных регионов в объемах более 9 млн тонн в год, передает Интерфакс-Украина.

"И через три года полностью уйти от зависимости от угля из зоны АТО", – сказал Насалик на пресс-конференции в Киеве.

По словам министра, с 1 марта 2017 года 2-й блок входящей в госкомпанию "Центрэнерго" Змиевской ТЭС, будет переведен на уголь газовой группы, а спустя три месяца предполагается перевод на такой вид топлива 5-й блок этой станции.

Такие изменения, по предварительным подсчетам, позволят сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5-2 млн тонн в год.

Также Насалик отметил, что некоторые энергокомпании уже начали закупку угля у других поставщиков, а не только в Донецкой области.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на 21 октября, в украинских хранилищах находилось около 1 млн 900 тысяч тонн угля, что более чем достаточно для внутреннего потребления на время отопительного осенне-зимнего сезона.

Теги материала: уголь, Игорь Насалик, Донбасс, АТО, отопление
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Депутаты обратились в СБУ и СНБО по поводу торговли АТБ с Крымом и оккупированным Донбассом
Важное
Депутаты обратились в СБУ и СНБО по поводу торговли АТБ с Крымом и оккупированным Донбассом  Фоторепортаж
Порошенко наградил медалями и орденами 72 участников боевых действий на Донбассе
Важное
Порошенко наградил медалями и орденами 72 участников боевых действий на Донбассе
Американские беспилотники разочаровали Украину
Важное
Американские беспилотники разочаровали Украину
Украина требует соблюдать условия Рамочного соглашения о разведение сил и средств на Донбассе
Важное
Украина требует соблюдать условия Рамочного соглашения о разведение сил и средств на Донбассе
Сайдик озвучил условия обмена пленных по формуле "всех на всех"
Важное
Сайдик озвучил условия обмена пленных по формуле "всех на всех"
Украина ведет подсчет воде, поставляемой на Донбасс
Важное
Украина ведет подсчет воде, поставляемой на Донбасс

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика