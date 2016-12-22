Украина планирует сократить зависимость от угля из зоны АТО

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что минэнергетики планирует сократить поставки угля антрацитовой группы, который добывается в зоне проведения антитеррористической операции. По словам министра, ежегодно на 30% будет сокращаться зависимость от угля антрацитовой группы, который Украина доставляла из временно оккупированных регионов в объемах более 9 млн тонн в год, передает Интерфакс-Украина.

"И через три года полностью уйти от зависимости от угля из зоны АТО", – сказал Насалик на пресс-конференции в Киеве.

По словам министра, с 1 марта 2017 года 2-й блок входящей в госкомпанию "Центрэнерго" Змиевской ТЭС, будет переведен на уголь газовой группы, а спустя три месяца предполагается перевод на такой вид топлива 5-й блок этой станции.

Такие изменения, по предварительным подсчетам, позволят сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5-2 млн тонн в год.

Также Насалик отметил, что некоторые энергокомпании уже начали закупку угля у других поставщиков, а не только в Донецкой области.