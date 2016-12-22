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Россия усилит войска возле границы с Украиной
22.12.2016 16:48

Россия усилит войска возле границы с Украиной

Со следующего года РФ намерена увеличить усилия российского военного ведомства, которые будут сосредоточены на усилении группировок войск ВС РФ на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлениях, заявил глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2017 год министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. Прежде всего, продолжить наращивание боевых возможностей вооруженных сил, принять меры по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлении", - заявил Шойгу на заседании расширенной коллегии минобороны, передает УНИАН.

Шойгу также рассказал, что в 2017 году оснащенность российских войск новым вооружением должна составить более 60%.
Помимо этого Кремль также намерен продолжать программу перевооружения и усиливать свое военное присутствие в Арктике.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Печерский районный суд города Киева выдал разрешение на проведение обысков сотрудниками военной прокуратуры в здании администрации президента Российской Федерации Владимира Путина и Совета Федерации России.

Данная информация о постановлении  Печерского районного суда города Киева внесена в Единый государственный реестр судебных решений.

Теги материала: Россия, Путин, Кремль, армия, военное положение, ведомства
Новости СМИ2
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