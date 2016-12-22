Турчинов посетил передовую на Светлодарской дуге

MIGnews.com.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов побывал в районе Светлодарской дуги в связи с обострением ситуации в районе, частыми провокациями со стороны российско-террористических группировок и активизацей боевых действий. Об этом сообщает УНИАН .

Осмотрев оборонительные позиции войск, секретарь СНБО обсудил с украинскими военными ситуацию, которая сложилась в последние дни на этом участке боевых действий.

Также Турчинов отметил, что уже четвертые сутки подряд позиции украинских войск обстреливают боевики из запрещенных Минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра.

"По количеству снарядов и мин, примененных по нашим позициям в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный "рекорд" - более 800 за сутки", - сказал он.

Секретарь СНБО рассказал, что наши военные сумели отбить атаку, продвинуться вперед и занять новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

"Вооруженные силы Украины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые провокации российских гибридных войск на всех направлениях", - отметил Турчинов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Турчинов сообщил, что войска противника обстреливали позиции украинских военных на протяжении четырех суток без перерыва. Также он назвал это своеобразным рекордом по количеству выпущенных снарядов и мин.