Военной прокуратуре разрешили провести обыск в администрации Путина

MIGnews.com.ua

Печерский районный суд города Киева выдал разрешение на проведение обысков сотрудниками военной прокуратуры в здании администрации президента Российской Федерации Владимира Путина и Совета Федерации России. Данная информация о постановлении Печерского районного суда города Киева внесена в Единый государственный реестр судебных решений.

Обыск должны провести в доме № 23 по ул. Ильинка в городе Москва.

Разрешение на проведение обыска обусловлено тем, что Виктор Янукович, "самоустранившись 21 февраля 2014 неконституционным способом от выполнения конституционных полномочий Президента Украины, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно, способствуя представителям власти РФ в ведении подрывной деятельности против Украины с целью причинения вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной безопасности Украины, в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, обратился с письменным заявлением к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать Вооруженные силы этого государства на территории Украины".

Факт обращения дважды был озвучен на заседаний Совета Безопасности ООН российским представителем: 1 марта во время выступления на 7124 заседании Совета Безопасности ООН и 3 марта 2014 во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН.

Также в постановлении отмечается, что следователи военной прокуратуры должны будут провести графологическую экспертизу для установления факт принадлежности подписи в заявлении Януковичу, а для этого нужен оригинал документа, который находится в РФ.

Постановление было принято 15 декабря и, согласно законодательству Украины, будет действительно в течение 30 дней.