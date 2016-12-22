В МИД сообщили, когда Нидерланды завершат ратификацию соглашения об ассоциации Украина-ЕС

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что парламент Нидерландов завершит процедуру ратификации соглашения об ассоциации Украина-Европейский Союз в январе 2017 года. Об этом она сообщила во время брифинга, который состоялся сегодня в Киеве.

"Вчера в парламенте Нидерландов прошли слушания, на которых выступал премьер-министр Нидерландов Рютте. На этих слушаниях все политические партии имели возможность высказать свою позицию относительно дальнейшего завершения ратификации соглашения об ассоциации. Сейчас я оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе", - сказала Зеркаль.

Также заместитель министра добавила, что коалиционные политические силы Нидерландов готовы оказать поддержку в этом вопросе.