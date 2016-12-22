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КГГА не собирается разрешать продажу алкоголя по ночам
22.12.2016 15:07

КГГА не собирается разрешать продажу алкоголя по ночам

В КГГА не собираются отменять решение запретить продажу алкоголя ночью. Об этом заявил секретарь Киевгорсовета Владимир Прокопив, передает Укринформ.

"Алкоголя в МАФах не должно быть. То, что было принято решение запретить продажу алкоголя в ночное время уже дает свой положительный эффект, как по динамике преступности в Киеве. Это можно увидеть по тому, что все крупные сети согласились с этим и выполняют решение Киевсовета. Это позиция руководства города и это наш диалог с бизнесом, что в ночное время не должно быть алкоголя", - сообщил Прокопив.

Также он прокомментировал решение Антимонопольного комитета. По словам чиновника, могут быть решения любых других органов, но это взаимодействие общества с бизнесом.

"Если такое решение всех устраивает, то почему мы должны его пересматривать?" - отметил Прокопив.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в 2017 году акциз на алкогольную и табачную продукцию подорожает. Так, алкоголь увеличится в цене на 20 %, вино, пиво и слабоалкогольные напитки - на 12%, а табачные изделия - на 40%. 

Теги материала: КГГА, алкоголь, МАФ, запрет
Новости СМИ2
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