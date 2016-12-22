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Рада одобрила законопроект по амнистии в 2016 году
22.12.2016 14:58

Рада одобрила законопроект по амнистии в 2016 году

В четверг, 22 декабря, депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект №4255 согласно предложениям Президента к Закону "Об амнистии в 2016 году".

Об этом говорится на официальной странице правительства в Twitter, передает Интерфакс-Украина

Как отмечается, после ряда неудачных голосований документ был принят минимально необходимых количеством голосов, получив поддержку 226 нардепов.

Согласно закону, от отбывания наказания в виде лишения свободы могут быть освобождены лица, признанные виновными в совершении умышленного преступления, которое не является тяжким или особо тяжким, а также признанные виновными в совершении по неосторожности не особо тяжкого преступления.

Помимо этого, амнистии подлежат лица, уголовные дела в отношении которых по указанным преступлениям рассмотрены судами, но приговоры против которых не вступили в законную силу, если эти лица на момент совершения преступления были несовершеннолетними, в отношении беременных женщин, родителей несовершенно летних детей, детей-инвалидов. Амнистированы могут быть лица, по которым еще не вступили в силу приговоры судов, если они являются инвалидами I-III групп или больны активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, СПИДом.

Данный Закон предусматривает объявление амнистии на участников боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины, непосредственно участвовавших в АТО - участников боевых действий, инвалидов войны.

Важно также сказать, что от отбывания наказания освобождаются лица, признанные виновными, а также по которым есть решения судов, но они не вступили в силу, за не особо тяжкие преступления, если это не деяния, предусмотренные нормами статей 408, 410, 411 Уголовного кодекса (раздел, касающийся преступлений против установленного порядка несения военной службы), если они защищали суверенитет, независимость, территориальную целостность Украины, непосредственно участвовали в АТО, получили статус участника боевых действий.

Основными критериями для применения амнистии, согласно документу, является незначительная общественная опасность преступлений, которые совершило человек, отбывающий наказание, а также объективные факторы – тяжелая болезнь, пожилой возраст.

Закон определяет категорию осужденных, к которым амнистия не применяется: к лицам, "которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, а также к лицам, которые совершили преступление, используя служебное положение (коррупционные преступления)".

Стоит отметить, что Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации, и подлежит исполнению в течение трех месяцев.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла государственный бюджет на 2017 год. Законопроект правительства с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики в 3% поддержали 274 народных депутата.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что начат "честный процесс формирования бюджета на 2017 год" и подчеркнул, что голосование против бюджета – это голосование за уничтожение Украины и против повышения зарплат и развития государства.

В четверг, 22 декабря, Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Теги материала: Верховная Рада, амнистия, Петр Порошенко, предложение
Новости СМИ2
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